Bauarbeiten in Neuss Sperrung Weberstraße – was Verkehrsteilnehmer jetzt wissen müssen

In den Stadtwerke-Bussen werden die Fahrgäste mit Durchsagen über die Umleitungen informiert. Auch die dynamischen Fahrgastinformationen an den betroffenen Haltestellen weisen darauf hin. Zudem gibt es laminierte Kundeninformationen an den Haltestellen. Bei den Linien 843, 844, NE3, 869, 872, 873, 877 in Richtung Innenstadt erfolgt nach der Haltestelle Südpark die Umleitung über die Steubenstraße, den Konrad-Adenauer-Ring, die Jülicher Landstraße sowie die Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Südpark und Weingartstraße werden nur die Ersatzhaltestellen Pomona (auf der Steubenstraße), Moselstraße und Schillerstraße bedient.