Neues Jahr, neue Aufgaben Die vier größten Projekte für die Neusser Nordstadt

Das alte Jahr ist kaum vergangen, da warten auch schon neue Aufgaben und Herausforderungen auf den Initiativkreis Nordstadt. Für die Klausurtagung im Januar stehen schon einige Punkte auf der Tagesordnung, wie Vorsitzender Ralph Dymek berichtet. Eine gute Gelegenheit für einen Ausblick auf das kommende Jahr: Welche Vorhaben sollen 2024 in der Nordstadt realisiert werden? An welche Erfolge will der Initiativkreis anknüpfen? Die vier größten Themen im Überblick.