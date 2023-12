Gastronomie und Handel in Neuss Diese Neueröffnungen stehen im Meererhof an

Wer sich am Samstag im Meererhof aufhielt, der konnte den Unterschied bereits bemerken. Kostenpflichtiger Inhalt Durch die Ansiedlung des „Action“-Marktes, der am vergangenen Donnerstag geöffnet hatte, ist die kleine Einkaufszone am Rande der City wesentlich belebter als vorher. Bereits zuvor ließen die Verantwortlichen des Meererhof immer mal wieder durchschimmern, dass zeitnah weitere Neuzugänge vermeldet werden sollen – nun wird es offiziell. Fest steht: „Action“ soll erst der Anfang gewesen sein.