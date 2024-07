Ernährungsexpertin der St.-Augustinus-Gruppe in Neuss Kühlende Lebensmittel an heißen Sommertagen

So ist es an heißen Tagen noch wichtiger als sonst, seinen Flüssigkeitshaushalt im Blick zu haben. Um seinen Körper abzukühlen, beginnt der Mensch, zu schwitzen. Dabei werden Flüssigkeiten und Salze freigesetzt, die es gilt wieder aufzufüllen. Das geht aber nicht nur über Getränke, sondern auch über wasserhaltige Lebensmittel. Und so empfiehlt die Ernährungsexpertin an warmen Tagen beispielsweise zu Gurken, Tomaten und Erdbeeren zu greifen und sie in die Mahlzeiten einzubauen. Die Liste ließe sich um Zitrusfrüchte, Wassermelone und Minze erweisen. Besonders Minze würde ihrer Meinung nach für innere Abkühlung sorgen. Immerhin wirkt das darin enthaltende Menthol nicht nur erfrischend, sondern stimuliert auch die sogenannten Kälterezeptoren des Körpers.