Veranstaltungen für Buchliebhaber Diese Lektürekreise gibt es in Neuss

Weil viele Menschen den Wunsch geäußert haben, sich in einem Literaturkreis zu treffen, hat die evangelische Reformationskirche einen neuen Kreis gegründet. Gelesen wird darin moderne Literatur – in der Regel zeitgenössische Romane, Erzählungen und Novellen. Gemeinsam sollen die Texte rechtzeitig festgelegt werden; jeder liest den jeweils vorgesehenen Text oder das Buch für sich und bringt dann im gemeinsamen Gespräch seine Beobachtungen und Meinungen ein. Ein erstes Treffen hat es bereits gegeben, künftig trifft sich die Gruppe jeden ersten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr in der evangelischen Reformationskirche am Berliner Platz. Neue Interessenten sind eingeladen, vorbeizukommen. Das Angebot ist kostenfrei und nicht konfessionsgebunden. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 01575 32 39 170 oder der E-Mail-Adresse: katharina.pesch@ekir.de.