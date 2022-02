Nach dem Sturm : Diese Grünanlagen in Neuss sind noch zum Teil gesperrt

Neuss Die Sturmtiefs der vergangenen Tage haben in den städtischen Grünanlagen deutliche Spuren hinterlassen. Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Welche Grünanlagen noch teilweise gesperrt sind.

Laut Verwaltung werden die Aufräumarbeiten zum Teil voraussichtlich erst in Tagen abgeschlossen werden. Der Botanische Garten wird ab Mittwoch allerdings wieder zugänglich sein, der Kinderbauernhof ist bereits geöffnet. Die Hauptwege im Selikumer Park, im Arboretum und im Stadtwald bleiben aber zunächst gesperrt. Dort drohen noch Bäume umzustürzen. Bürger sollten Wälder und Grünanlagen daher nach Möglichkeit nicht aufsuchen, rät die Verwaltung. Im Stadtwald könnten die Aufräumarbeiten noch über eine Woche dauern. Das Sportamt hat die Bezirkssportanlagen schon am Dienstag wieder freigegeben. Die Friedhöfe waren vorsichtshalber schon am Freitag geschlossen worden. Zum Glück, betont die Verwaltung angesichts der Schäden. Die sind bis auf kleine Restflächen beseitigt, sodass die Anlagen wieder offen stehen. Ausnahme ist der Friedhof in Uedesheim, der bis zum Wochenende gesperrt bleibt.