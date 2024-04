Leben im Mittelalterdorf, Computerspiel erfinden und mehr Was Kinder und Jugendliche in den Sommerferien in Neuss erleben können

Viele kreative Möglichkeiten bieten sich an, so kann zum Beispiel in der Stadtbibliothek ein eigenes Computerspiel oder ein „Let´s play“-Video erstellt werden. Auch für künftige Schauspielerinnen und Schauspieler gibt es viel zu erleben: das Kindertheater im Grünen zum Beispiel. An jedem Feriensamstag wird ein Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren und ihre Angehörigen auf dem Außengelände des Geschwister-Scholl-Hauses aufgeführt. Der Besuch ist kostenlos. Die Volkshochschule (VHS) bietet ebenfalls Kurse in den Ferien an, so können Jugendliche ab 11 Jahren bei einem zweiwöchigen Theaterprojekt ihre schauspielerischen Fähigkeiten entwickeln oder aus geretteten Lebensmitteln eigene Menüs zaubern.