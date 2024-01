Programm von Neuss Marketing Voller Event-Kalender für das Jahr 2024

Noch voller als in der Vor-Corona-Zeit: So lässt sich das Event-Programm, auf das sich die Neusser in diesem Jahr freuen können, grob zusammenfassen. Neben dem Basis-Programm aus etablierten Veranstaltungen – dazu zählt unter anderem der Genießertreff am 17. Januar, der Räuberabend (Datum steht noch nicht fest) oder die Klassiknacht im Rosengarten am 28. Juni – gibt es einige Veranstaltungen, die es hervorzuheben gilt.