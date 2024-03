Von Casual bis Business Diese Dresscodes gelten bei Neusser Arbeitgebern

Kleidung geht in den meisten Fällen über ihre blanke Funktion als Körperbedeckung hinaus. Für viele ist sie eine Ausdrucksform der eigenen Persönlichkeit, für andere ist sie Status-Symbol – und für wiederum andere spielt sie im täglichen Leben eine eher untergeordnete Rolle. Während in der privaten Freizeit der eigenen Kreativität bei der Kleiderwahl kaum bis gar keine Grenzen gesetzt sind, sind die Regeln am Arbeitsplatz oft etwas strenger. Wie handhaben Arbeitgeber in Neuss die Kleiderfrage?