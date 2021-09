Mit Hilfe zweier Zeugen : Diensthund Otis aus Neuss stellt Trickbetrüger

Es sich heraus, dass einer der Männer per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen räuberischen Diebstahls gesucht wurde. Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Diensthund Otis aus Neuss hat am Montagabend, 13. September, in einem Waldstück in Köln-Pesch zwei falsche Wasserwerker (32, 42) gestellt, kurz nachdem die versucht haben sollen eine 71-Jährige zu bestehlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 18.15 Uhr hatte die 71 Jahre alte Seniorin einen der vermeintlichen "Wasserwerker" für die Kontrolle von Leitungen in ihre Wohnung auf der Kleiststraße eingelassen. Als sie wenig später einen zweiten Mann in ihrem Schlafzimmer sah, rief sie laut um Hilfe und trieb so die beiden Männer in die Flucht. Ein 13-jähriger Nachbarsjunge sowie eine Passantin nahmen die Verfolgung auf. Über Telefon lotste die 37-Jährige die Polizisten zu dem Waldstück, in dem sich die beiden Männer versteckten.

Während einer der Männer die Lage richtig einschätzte und aus dem Gebüsch kam, trat der 32-Jährige Essener nach dem belgischen Schäferhund. Die Bisswunde, die er sich damit einhandelte, wurde wenig später in einem Krankenhaus behandelt. Zudem stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen räuberischen Diebstahls gesucht wurde.

Um 17.30 Uhr sollen die gleichen beiden Männer bereits bei einer ebenfalls 71 Jahre alten Seniorin in Köln-Chorweiler versucht haben, in die Wohnung zu gelangen - ohne Erfolg. Das Aussehen der Festgenommenen passt auch auf Beschreibungen aus weiteren Taten der vergangenen Wochen.

(NGZ)