Aldi an der Oberstraße in Neuss „Die klauen hier wie die Elstern“

Für Ischo Golpaschin ist es mittlerweile ein nahezu tägliches Bild, wie er sagt. Immer wieder kämen Männer aus dem Aldi-Markt an der Oberstraße gelaufen, meist sichtbar mit Getränke-Dosen unter der Kleidung versteckt. Im Eilschritt flüchteten sie dann in der Regel in Richtung Stadtgarten. Immer wenn es im Kassenbereich des Discounters laut wird, wisse Ischo Golpaschin, der den benachbarten Zeitschriften-Laden führt, dass es gleich wieder losgehe. „Manchmal versuchen Mitarbeiter noch, die Verfolgung aufzunehmen, aber meist ohne Erfolg“, sagt er. Auch er habe nach Diebstählen in seinem Geschäft – die Täter hätten es dann auf Getränke oder Versandtaschen abgesehen – bereits versucht, die Verdächtigen zu schnappen. „Das geht aber nur, wenn ich nicht alleine im Laden bin“, sagt er. Das Problem bestehe bereits seit Jahren, zu Beginn habe er noch die Polizei gerufen. „Wenn die da ist, sind die Täter aber schon lange weg, es bringt nichts“, sagt Golpaschin.