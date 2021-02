Trickdiebe in Neuss : Diebes-Duo stiehlt Seniorin Geld und EC-Karte

Trickdiebe in Neuss

Nordstadt Trickdiebe haben am vergangenen Freitag eine Neusser Seniorin bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau gegen 15 Uhr bei einer Bank an der Krefelder Straße Geld abgehoben und war danach mit ihrem Rollator auf dem Weg Richtung Weißenberg.

Nach ersten Erkenntnissen folgten zwei Unbekannte, ein Mann und eine Frau, ihr auf diesem Weg, der sie unter anderem durch den Hauptbahnhof und entlang des Weißenberger Wegs führte. Auf Höhe des Jobcenters legte die Frau eine kurze Pause ein. An der Ripuarierstraße, so die Mitteilung der Polizei, habe dann die verdächtige Frau die Seniorin angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Als das Duo sich später wieder entfernt hatte, musste die Neusserin feststellen, dass das zuvor abgehobene Geld samt Debitkarte aus ihrer Handtasche entwendet worden waren. Sie verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach dem verdächtigen Paar verlief bislang ohne Erfolg.