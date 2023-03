Hausbewohner schlief nur ein Zimmer weiter Diebe stehlen in der Nacht Tresor in Neuss

Neuss · Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22. März, in eine Doppelhaushälfte in Neuss eingebrochen. Während der Bewohner schief, stahlen die Diebe einen Tresor.

22.03.2023, 11:07 Uhr

Die Einbrecher schlugen in der Nacht zu, als der Mann noch schlief. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Der 78-jährige Hausbewohner der Saarbrückener Straße bekam nichts von dem Diebstahl mit. Er schlief in seinem Bett, als die Unbekannten zwischen 20.30 Uhr und 6 Uhr die Terrassentür aufhebelten und in seine Wohnräume eindrangen. Die Diebe gingen ins Arbeitszimmer und stahlen dort einen Tresor aus einem Schrank. Wie die Polizei mitteilt, war der Safe nicht befestigt. Der Hausbewohner schlief nur einen Raum weiter und bekam von allem nichts mit. Das Opfer berichtete der Polizei, dass man bei ihm am Dienstagabend, 21. März, "Sturm" geklingelt habe. Er habe aber nicht auf das Schellen reagiert. Ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht, ist nun Ermittlungssache. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(NGZ)