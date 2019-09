Polizei in Neuss : Diebe stehlen Navigationssysteme

Rosellen Auf die fest installierten Navigationssysteme und Lenkeinheiten von Fahrzeugen der Marke BMW hatten es Diebe in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, in Rosellen abgesehen.

Die betroffenen Autos waren an der Mommsen-, Wilhelm-Lehmbruck-, Jan-Thorn-Pikker- und Ewald-Malzburg-Straße abgestellt. An zwei Wagen, so die Polizei, schlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe ein. An den beiden anderen Modellen hebelten sie die Türen auf. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter 02131 3000.