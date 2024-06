Schlüssel aus Büro stohlen Diebe fahren mit drei Autos vom Hof einer Neusser Autowerkstatt

Neuss · Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt an der Scharnhorststraße im Barbaraviertel haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 26. Juni, drei Fahrzeuge gestohlen.

27.06.2024 , 13:05 Uhr

Das eingeschlagene Fenster des Büro-Containers.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter das Fenster eines als Büro genutzten Containers ein und gelangten so an die Schlüssel der Kundenfahrzeuge. Anschließend fuhren sie mit den Autos vom Hof. Dabei handelt es sich um einen VW Golf Plus, Farbe rot, Kennzeichen NE-QK 405, einen Mercedes-Benz ML 280 CDI 4MATIC, Farbe schwarz, Kennzeichen NE-LM 21 und einen VW Golf, Farbe weiß, ohne Zulassung. Einen Audi A5 haben die Diebe aus bislang unbekannten Gründen vor dem Firmengelände zurückgelassen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

(dhk)