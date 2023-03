Zeugin liefert entscheidenden Hinweis Diebe schlagen in Neusser Handygeschäft zu - Polizei schnappt drei Männer

Zwei männliche Personen kamen nach ersten Erkenntnissen am Dienstag, 28. Februar, gegen 16.45 Uhr in einen Handyladen an der Niederstraße in Neuss. Nachdem sie sich im Geschäft umgesehen hatten, verließen sie den Laden und kehrten etwa zehn Minuten später zurück. Wie die Polizei mitteilt, rissen die Personen mehrere Mobiltelefone von den Sicherungen ab und flüchteten auf der Sebastianusstraße in Richtung Drususallee.