Kasse aufgebrochen und Tresor gestohlen Unbekannte brechen in Tankstelle in Neuss ein

Neuss · Am Mittwoch, 10. Mai, ist in aller Früh in eine Tankstelle an der Engelbertstraße in Neuss eingebrochen worden. Unbekannte stiegen um 1.50 Uhr in den Verkaufsraum ein und wurden schnell fündig.

10.05.2023, 11:39 Uhr

Die Täter schlugen in der Nacht zu. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Selbst eine ausgelöste Verneblungsanlage konnte die Einbrecher nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Zeugen meldeten der Polizei zwei Fahrzeuge, weiß und schwarz, die sich auf dem Gelände der Tankstelle befanden. Zudem sollen sich mehrere Personen dort befunden haben und Richtung Rheydter Straße geflüchtet sein. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten die Beamten beim Eintreffen Einbruchsspuren an der Eingangstür. Den Kassenbereich brachen die Tatverdächtigen nach ersten Erkenntnissen auf - ein Tresor wurde ebenfalls gestohlen. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

(NGZ)