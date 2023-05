Laptops, Tablets und Geld weg Diebe brechen in Neusser Kindergärten und Schulen ein

Neuss · In vier Kindergärten und eine Schule in Neuss wurde am Wochenende, 4. bis 8 Mai, eingebrochen. Wie die Täter in die Innenräume gelangen konnten und was gestohlen wurde.

08.05.2023, 13:33 Uhr

In Neuss ist es wieder zu Einbrüchen gekommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Einbruchsserie im Rhein-Kreis will einfach nicht abreißen. Und nun hat es vier Kindergärten und eine Schule in Neuss erwischt - alle an nur einem Wochenende. Mehr als ein Einbruch pro Tag Einbruchs-Serie in Neuss Mehr als ein Einbruch pro Tag In einem Kindergarten im Abteiweg in Neuss-Gnadental hebelten Einbrecher eine Außentür auf und gelangten so ins Innere. Wie die Polizei mitteilt, entkamen die Unbekannten mit Bargeld und zwei Laptops. Der Einbruch muss sich zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, ereignet haben. Gleiches Spiel in Reuschenberg. Auch hier hebelten Einbrecher die Eingangstür einer Kita an der Lupinenstraße auf. Eine Reinigungskraft stellte Sonntagnacht gegen Mitternacht fest, dass die Tür geöffnet war. Ob die täter Beute machten ist bislang unbekannt. Sicher ist aber, sie durchwühlten einen Schlafraum im Innern. Hier ist es möglich, dass die Unbekannten ab Freitag, 15, Uhr zuschlugen. Ebenso wurde eine weitere Kita in Neuss-Selikum an der Cranachstraße in der Zeit von Freitag 22.00 Uhr bis Montagmorgen 7.00 Uhr angegangen. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster mit Gewalt auf und entwendeten zwei Tablets aus dem Kindergarten. So geschehen auch an einer Kindertagesstätte in Neuss-Gnadental an der Gnadentaler Allee. Der Tatzeitraum wurde identisch zu der Tat in Selikum angegeben. Auch hier wurde ein hinten gelegenes Fenster massiv aufgehebelt. Die Täter entkamen mit Bargeld. Vor einer Schule in Neuss-Reuschenberg an der Aurinstraße machten die Täter ebenfalls nicht Halt. Innerhalb des gleichen Zeitraums brachen Diebe gleich mehrere Fenster an der Rückseite auf. Die Täter durchwühlten mehrere Räume. Die Tatbeute ist derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise auf die Tatverdächtigen geben oder andere sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der 02131-3000 zu melden.

(NGZ)