Strafverfahren in Neuss Dieb schlägt Mitarbeiter vom Media Markt ins Gesicht

Zwei Männer haben am Mittwoch gegen 11 Uhr im Media Markt am Konrad-Adenauer-Ring Funkgeräte gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte das Duo zwei Walkie-Talkies aus der Verpackung geschnitten und dann versucht, den Kassenbereich des Elektrofachmarkts zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen – was jedoch nicht unbemerkt blieb.