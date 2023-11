82-Jährige bestohlen Dieb gibt sich in Neusser Krankenhaus als Arzt aus

Am vergangenen Freitagnachmittag, 11. November, gegen 14 Uhr, wurde einer 82-jährigen Neusserin, die sich stationär in einem Neusser Krankenhaus aufhielt, Schmuck und weitere Wertgegenstände gestohlen. Das teilt die Kreispolizei mit. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein Unbekannter das Krankenzimmer, in dem sich die Neusserin und eine Zimmernachbarin befanden. Der Unbekannte gab sich als Stationsarzt aus und gab vor, er müsse eine Voruntersuchung am Rücken der 82-Jährigen vornehmen. Außerdem bat er sie, ihren Schmuck für eine später folgende Untersuchung abzulegen und ihm auszuhändigen. Dem kam die Neusserin nach und der vermeintliche Arzt entfernte sich. Anschließend stellte die Patientin fest, dass auch ihr Portemonnaie und weitere Wertgegenstände aus ihrem Beistelltisch entwendet wurden. Der Tatverdächtige wird als etwa 185 groß und korpulent beschrieben. Er trug Straßenkleidung sowie eine schwarze Jacke und soll etwa 50 Jahre alt sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02131 3000.