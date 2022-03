Kinderbauernhof in Neuss : Die Winterlämmer genießen die Sonne

Kinderbauernhof in Neuss

Neuss Viele Neusser nutzen die aktuelle Schönwetterphase, um dem Kinderbauernhof bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel einen Besuch abzustatten. Aktuell gibt es dort einen besonders süßen Anblick.

Auf dem Kinderbauernhof hat es Nachwuchs gegeben: Und so tollen seit etwa vier Wochen zehn kleine Schaf- und drei Ziegenlämmer durch die Gehege. Dass sie mitten im Winter auf die Welt gekommen sind, könnte bei so manchem Besucher Erstaunen auslösen. „Tatsächlich ist es für die Tiere aber eine ganz normale Zeit“, erklärt Frank Lammerz, der den Kinderbauernhof im Neusser Süden leitet, und fügt hinzu: „Sie können in diesen Monaten problemlos draußen aufgezogen werden.“