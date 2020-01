Tierischer Nachwuchs in Neuss : Die Winter-Lämmer auf dem Bauernhof

Tierischer Nachwuchs in Neuss

Neuss Auf dem Kinderbauernhof hat es Nachwuchs gegeben: Fünf kleine Lämmer wurden vor gut einer Woche geboren. Neugierig erkunden sie ihr Gehege und entlocken den Besuchern den ein oder anderen „Ach wie süß“-Ausruf.

Sie sind gerade einmal einige Tage alt und staksen schon munter durch das Gehege: Auf dem Kinderbauernhof haben die Fuchsschafe Nachwuchs bekommen: Fünf kleine Lämmchen, darunter ein Zwillingspaar, erkunden neugierig ihre Umgebung. Und wenn sie genug haben, legen sie eine Pause in dem mit Stroh ausgelegten Stall ein. Vier von ihnen wurden am 11. und eins am 13. Januar geboren. Dass sie mitten im Winter auf die Welt kommen, löse immer wieder Verwunderung aus, sei aber völlig normal: „Wir bekommen schon einmal mit, dass sich viele Besucher sorgen und fragen, ob es nicht zu kalt für die Kleinen ist“, sagt Frank Lammerz, Leiter des Kinderbauernhofs. „Wenn es aussieht, als würden sie zittern, liegt es daran, dass sie einen höheren Puls als wir haben“. Noch schimmert das flauschige Fell der neugeborenen Lämmer rotbraun, mit der Zeit wird sich ihr Fell hell färben und einen goldenen Schimmer bekommen.