„Die Verwandlung meines Vaters“ im Neusser TaS Depri-Papa in Studi-WG

Ein wunderbarer Einfall von Franziska Flachs in ihrem ersten Abendstück ist das Kafka-Zitat. „Studentin“ Astrid lässt ihr Reclam-Heft mit Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“ auf dem Küchentisch (Bühnenbild: Tina Bundkirchen) liegen. Dort wacht ein junger Mann eines Morgens in seinem Bett auf und ist in einen riesigen Käfer verwandelt. Vater Anders liest in der Erzählung und kann sich gut in diese fürchterliche Lage hineinversetzen. Auch er fühlt sich als ein für die Familie nutzloses Insekt. Doch Mitbewohnerin Jule, anfangs nicht gerade über den neuen Mitbewohner begeistert, stabilisiert mit ihrer guten Laune immer wieder die kippende Stimmung. Diese „immer gute Weltverbesserungslaune“ darzustellen, gelingt Johanna Wagner auf wundervolle Weise.