Firmenjubiläum in Neuss : Die Uedesheimer Schmiede wird 100

Uedesheim Aus dem von Johann Kronenberg gegründeten Unternehmen gingen zwei Betriebe hervor, die heute noch unter diesem Namen im Neusser Süden ansässig sein. Inzwischen werden sie in der vierten Generation geführt.

Wer kann schon von sich selbst behaupten, in einem Betrieb zu arbeiten, der bereits seit 100 Jahren besteht? Die meisten Unternehmen können nicht so weit zurückblicken. In Uedesheim aber ist ein Handwersbetrieb jetzt in diese Liga aufgestiegen. Dort wurde am 1. April 1919 die Schmiede Kronenberg von Johann Kronenberg gegründet. Inzwischen wird sie in vierter Generation geführt. Dieses besondere Ereignis wurde diese Woche in kleinem Rahmen mit Familie und Freunden gefeiert.