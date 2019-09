Ausstellung in Neuss : Die strenge Welt der Formen und Farben

Neuss Unter dem Titel „Fläche zu Raum“ stellt der Kölner Künstler Max Stiller im Kunstraum Neuss aus.

Max Stiller lebt in Köln, er wurde aber vor 62 Jahren in Neuss geboren. Als Künstler ist er Autodidakt, in seiner Vita steht aber unter anderem ein Mathematikstudium. Klare Gedanken, klare Umsetzung: Man sieht den Bildern den Mathematiker an. Objekte zeigt Stiller an der Deutsche Straße 2 nicht. Der Künstler, der seit rund zehn Jahren ausstellt, zeigt jetzt zwei eng miteinander verwandte Werkgruppen: Im Ausstellungsraum auf der rechten Längsseite sind abstrakte Bilder zu sehen.