Diamanthochzeit in Neuss Die „Stadtfriseure“ feiern 60 Jahre Ehe

1969 zogen sie von der Innenstadt in ein Haus in Reuschenberg und bekamen zwei Kinder. Durch den gemeinsamen Friseursalon arbeiteten sie viel, konnten aber auch viel Zeit miteinander verbringen. „Es hat immer alles ganz wunderbar geklappt“, sagt Franz-Josef Schmitz. Doch der Fleiß ist nicht das einzige, was sie in 60 Ehejahren teilen. Auch auf Reisen gehen die beiden gerne gemeinsam, vor allem Mallorca hat es ihnen angetan. Er ist zudem seit 1966 im Neusser Schützenwesen aktiv, Rita Schmitz widmet sich in ihrer Freizeit dem Garten und der Acryl-Malerei. „Sie hat einen Sinn für das Schöne und war schon immer sehr modebewusst“, schwärmt ihr Mann.