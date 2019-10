Ärgernis in Neuss : Stadt muss jährlich 2000 wilde Müllkippen beseitigen

Neuss Rund 2000 wilde Müllkippen musste das städtische Tochterunternehmen AWL vergangenes Jahr beseitigen. Die Zahl der illegalen Abfallberge, die zu entsorgen sind, wird trotz Eingreiftruppe, Mängelmelder und Bußgeldern nicht kleiner.

Werner Schell vom Runden Tisch in Erfttal hat dazu schon oft und ausführlich mit AWL und Stadtverwaltung korrespondiert. Inzwischen gehen die meisten seiner Hinweise auf vermüllte Containerstandorte – etwa an der Lechenicher Straße – in Kopie direkt an den Bürgermeister. Mit nicht immer zufriedenstellendem Ergebnis.

Auch in Elvekum ist die Empörung groß, weil immer wieder in Nacht- und Nebelaktionen Verpackungsmüll und anderer Unrat an der Bushaltestelle Elvekum abgeladen wird. „Für die Elvekumer ist das Maß jetzt voll“, sagt Dorothee Helten von der Bürgerinitiative (BI) Elvekum. Die wurde eigentlich gegründet, weil sich der Ort gegen ein neues Gewerbegebiet in der Nachbarschaft wehrt, inzwischen nimmt sich die BI auch anderer Themen an. So leistete sie jetzt erfolgreich Detektivarbeit. Als wieder ein Müllberg an der Bushaltestelle auffiel, sahen sich die Detektive den mal genauer an – und fanden Adressaufkleber in chinesischer Sprache. Der Müllsünder sei sich zu sicher gewesen, dass diese niemand identifizieren kann, sagt Helten, doch das Gegenteil war der Fall. Als Adressat wurde ein Händler in Derikum ausgemacht und angezeigt.