Zuwanderung in Neuss Die Stadt braucht neue Flüchtlingsunterkünfte

Erst vor rund anderthalb Monaten wurde die neue Flüchtlingsunterkunft auf dem Parkplatz des Nordbades in Betrieb genommen. In der Containeranlage stehen 92 Bettenplätze zur Verfügung – in einem Umfeld, das alles bietet, „um ein gutes Leben zu ermöglichen“, wie Bürgermeister Reiner Breuer bei der Eröffnung sagte. Auch die Erweiterung der Containeranlage am Südpark mit 48 Bettenplätzen ist kurz vor dem Abschluss und kann nach Angaben der Stadt nach der Möblierung aktiviert werden.