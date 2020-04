Corona in Neuss : Die Schwächsten nicht vergessen

Neuss Für das Schicksal einer alleinerziehenden Mutter, die nicht mehr über die Runden kommt, ist in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch Platz. Doch daran kann jeder etwas ändern.

Es sind die großen Themen, die dominieren: Kader von Bundesligisten, die durch die Corona-Pandemie wohl Marktwertverluste in Milliarden-Höhe schlucken müssen. Luftgesellschaften, die in massiven Schwierigkeiten stecken. Oder beschlossene Konjunkturpakete im Billionen-Dollar-Ausmaß (Beispiel USA). Für das Schicksal einer alleinerziehenden Mutter, die mangels günstiger Lebensmittel und Hygieneartikel nicht mehr über die Runden kommt , ist in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch Platz.

Doch daran kann jeder etwas ändern. Nicht, indem bei Facebook und Co. per Hashtag irgendwelche Solidaritäts-Floskeln geteilt werden. Sondern indem man tatsächlich etwas tut. In der ganz analogen Realität. Jeder sollte in dieser Zeit aufgefordert sein, den Blick für seine Umgebung zu schärfen. Kommt meine 80 Jahre alte Nachbarin tatsächlich alleine zurecht? Fühlt sie sich einsam? Manchmal reicht nur eine kleine Nachfrage – natürlich mit ausreichendem Abstand –, die dem Gegenüber signalisiert: Da ist jemand!