Schuldnerberatung in Neuss „Lachen, lochen, abheften“

Die Räume der Schuldnerberatung des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) erreicht man über den Hintereingang. Das mag Zufall oder der Gebäudearchitektur geschuldet sein, fest steht allerdings: „Schulden sind schambehaftet, sie sind in der Gesellschaft ein Tabuthema“, sagt Angelika Kubinski, Bereichsleiterin der Schuldnerberatung des SKM. Menschen, die sie oder ihr Team aufsuchen, haben mit dieser Entscheidung, durch jenen Hintereingang zu gehen, in der Regel lange gehadert. „Die Menschen wissen teilweise nicht mehr, wovon sie die Butter für ihr Brot kaufen sollen, sie stehen stark unter Druck“, so Kubinski.