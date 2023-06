Ausflugstipps zum Toben und Spielen Raus zur Spielplatztour in Neuss

Mitten im Grünen erstreckt sich im Neusser Süden auf rund 6800 Quadratmetern ein abwechslungsreiches Spielgelände. Mehrere kleine Pfahlhäuser laden zum Klettern und Spielen ein, zusammen bilden sie ein Dorf, das inmitten der hügeligen Landschaft so manchen an das Land der Teletubbies erinnern mag – bekannt ist es aus der gleichnamigen Kinderserie, die Ende der 90er Jahre im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und auch wenn im Neusser Süden weder Tinky Winky noch Laa-Laa anzutreffen sind, ist der Spielplatz an der Max-Ernst-Straße auch als „Teletubbie-Land“ bekannt. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Gelände mit seinem Sandkasten, seiner Schaukel und Rutsche nur etwas für Kleinkinder zu bieten hat. Für die größeren Kinder steht ein Kletterturm mit Röhrenrutsche, einer Seilbahn und ein Karussel zur Verfügung – sie können sich auch gemeinsam mit Jugendlichen am Basketballkorb oder auf dem Bolzplatz auspowern. Es ist aber nicht der einzige Spielplatz in Allerheiligen: Da wäre noch der Platz an der Rankestraße, der mitten im Wohngebiet liegt und dort zu einem Treffpunkt für Kinder und Eltern geworden ist. Es gibt ein schiffsartiges Klettergerüst mit Rutsche und eine Nestschaukel.