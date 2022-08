Winfried Kessel hat eine App-Idee entwickelt : Die Neusser Römer-Zeit auf dem Fahrrad digital erleben

Neuss Winfried Kessel arbeitet bereits seit längerer Zeit an einer digitalen Radttour inklusive einer eigenen App. „Mit diesem Konzept könnte die Stadt Neuss ihr römisches Erbe stärker präsentieren, besonders hinsichtlich des Unesco-Welterbes 2021“, findet der Hobbyarchäologe.

Winfried Kessel liegt das Römische Erbe in Neuss sehr am Herzen. Der 78-Jährige hat deshalb speziell für seine Heimatstadt bereits im Jahr 2016 angefangen, eine ganz besondere Radtour mit dem Namen „RömerEcken-NEU(SS)-Entdecken“ zu entwickeln. Der 36 Kilmeter lange und auch auf Smartphones herunterladbare Radparcours, führt an den Originalorten der Römer-Zeit wie dem Römerlager, dem Sporthafen und der ehemaligen römischen Brücke vorbei.

„Im Gegensatz zu Städten wie Trier oder Köln, hat Neuss oberirdisch keine römischen Relikte mehr vorzuweisen“, sagt Kessel. Aus diesem Grund hat der begeisterte Radfahrer und Hobbyarchäologe in den vergangenen Montan zusätzlich an einem Konzept für virtuelle Bilder gearbeitet, die die ehemaligen römischen Objekte, Landschaftssituationen, veränderten Flussläufe und antiken Straßenverläufe in und um Neuss oberirdisch sichtbar machen sollen. Hierfür hat Kessel Bilder von den römischen Originalorten geschossen und die antiken Strukturen zeichnerisch rekonstruiert. „Letztlich soll daraus eine App gestaltet werden, in die zusätzliche Funktionen, die der weiteren Information dienen, eingebaut werden könnten, wie etwa Hörtexte“, beschreibt der 78-Jährige sein Projekt. Er selbst bezeichnet diese virtuelle Entdeckungstour als „Mobile Discovering“.