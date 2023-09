Breitensport in Neuss „Sport im Park“ mobilisiert 7098 Neusser

Mit den 15 Sport- und Fitnessangebote in der Woche konnten in der Summe 234,5 Sportstunden verbucht werden. Diese verteilen sich auf 195 Trainingseinheiten an unterschiedlichen öffentlichen Orten im Stadtgebiet. Aufgrund von Hitze und Regen mussten zwar einzelne Kurse etwas angepasst werden, allerdings fiel in der gesamten Saison 2023 lediglich eine einzige Veranstaltung witterungsbedingt aus.