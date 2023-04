Kindertheater in Neuss Aus dem Alltag eines Puppenspielers

Die Shows hat die Familie zu großen Teilen in Nordrhein-Westfahlen, aber bereits auch in Hamburg und Berlin aufgeführt. Die nächste Station nach Neuss ist Troisdorf, wo Ritter Rost die Hauptattraktion sein wird. Über die Jahre des Familienbetriebes hat sich einiges geändert, besonders hinsichtlich der Figuren, wie Toni Barber berichtet: Früher habe man vorwiegend „altbackene“ Stücke wie das klassische Kasperletheater aufgeführt, in den vergangenen Jahren spiele man zunehmend Adaptionen moderner Kindergeschichten. Die nächste neue Figur auf der Bühne der Barbers wird das Neinhorn aus der Feder des Autoren Marc-Uwe Kling sein. Während der Pandemiejahre mussten die Puppenvorführungen lange vollständig eingestellt werden, bis die Familie Mitte des letzten Jahres wieder auftreten durfte, anfangs, wie vielerorts, unter strengen Auflagen. Noch immer sei ein Teil der Sorge spürbar, so Barber, „beispielsweise setzen sich die Leute in den Zelten versetzt hin, auf Abstand.“ Man gebe sich weiter Mühe, das Theater so zu gestalten, dass sich alle Zuschauer sicher fühlen und unbeschwert die Vorstellung genießen können.