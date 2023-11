Etatberatung in Neuss „Die Partei/Die Linke“ erwartet Steuererhöhungen und Kürzungen

Die Stadt ist auf absehbare Zeit handlungsunfähig, von Selbstverwaltung könne keine Rede sein. Zu dieser Einschätzung kommt die Fraktion „Die Partei/Die Linke“, die sich in einer KlausurtagungKostenpflichtiger Inhalt mit dem städtischen Etat für das kommende Jahr und dem zu erwartenden Millionendefizit beschäftigt hat. „Wo soll noch Geld für die Umsetzung von selbstbestimmten Entscheidungen herkommen?“, fragt der Fraktionsvorsitzende Vincent Cziesla. Auf Anträge zum Haushalt verzichten die beiden Stadtverordneten der Fraktion. Wenn sie etwas fordern, dann ist das ein, so Cziesla, eine „endlich ehrlichere Kommunalpolitik“. Denn einerseits würde die Stadt nur knapp an der Haushaltssicherung vorbeischlittern und in hohem Maße von Fördermitteln abhängig sein, andererseits sich die Neusser Politik aber noch immer in alter Kraftmeierei gefallen. „Hört man den Bürgermeister und die SPD, wird Neuss nicht nur die Laga umsetzen, sondern auch noch die Verkehrswende schaffen, klimaneutral werden, Wohnungen, Schulen und Kitas bauen und für mehr Sauberkeit und Ordnung sorgen“, so Cziesla. Daran aber glaubt seine Fraktion nicht. Sie erwartet, dass die Etatdebatten auf Steuererhöhungen und Kürzungen hinauslaufen, die sie ablehnen werden. Den anderen Fraktionen rät „Die Partei/Die Linke“: Nicht den großen Gestalter geben, sondern Alarm schlagen. Denn Bund und Land ließen Neuss im Stich.