Bürgermonitor in Neuss : Im Februar soll Spielplatz fertig sein

Auch der Spielplatz Grüner Weg in Gnadental wird im kommenden Jahr grunderneuert. Dafür gibt die Stadt 110.000 Euro aus. Foto: Stefan Büntig

Neuss Es kommt Bewegung in die Sanierung des Spielplatzes an der Rheinfährstraße in Uedesheim – und das nach Auskunft des städtischen Presseamtes noch in diesem Jahr. In dieser Woche, sagt Stadtsprecher Tobias Spange, werde die Ausschreibung für den Umbau herausgehen.

Der Baubeginn ist dann für Anfang Dezember geplant. Fertig sein soll die rund 900 Quadratmeter große Anlage dann im Februar 2020. 70.000 Euro werden dort laut Stadt investiert. Dabei werden die Wünsche, die Uedesheimer Kinder im vergangenen Sommer genannt hatten, größtenteils berücksichtigt.

Heißt, die große Kletteranlage mit Rutsche wird durch eine neue ersetzt, ebenso die Wippe. Die Schaukel bleibt. Hinzu kommt außerdem ein Sandspielplatz mit Sandbagger sowie ein Tisch und Sitzplätze für Eltern, eine Seilbahn und ein Trampolin.

Wir bleiben dran Fragen und Themen, die Bürger bewegen Ihr Thema, bitte! Sie haben ein Anliegen? Am schnellsten geht’s per Anruf unter der Telefonnummer 02131 404284 oder schreiben Sie eine E-Mail, Stichwort „Bürgermonitor“, an neuss@ngz-online.de.

Grunderneuert werden im kommenden Jahr auch der Wasserspielplatz an der Blankenheimer Straße in Erfttal, der Spielplatz am Grünen Weg in Gnadental sowie der Platz am Glehner Weg in der Innenstadt/Stadionviertel. „Für diese Plätze läuft gerade die Ausführungsplanung, dann kommt die Ausschreibung. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2020 vorgesehen“, sagt Spange.