Lügentour und Co. Neuss Marketing stellt die nächsten Führungen vor

Die Tourist-Information bietet am Donnerstag nach Karneval, 15. Februar, eine Stadtführung unter dem Titel „Die Lügentour durch Neuss“ an. Von 17 bis 18.30 Uhr werden die Gäste mit in wunderliche und fesselnde Geschichten von Neuss genommen. Doch nicht alles, was die Gästeführerinnen und Gästeführer erzählen, entspricht auch der Wahrheit. Da heißt es sich nicht hinters Licht führen zu lassen und am Ende selbst zu entscheiden, was ist Wahrheit und was frei erfunden. Die Teilnahme an dieser speziellen Tour kostet elf Euro für Erwachsene. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Neuss und online unter www.neuss-marketing.de/veranstaltungskalender. Bei dieser Führung gibt es keine Tageskasse. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl, die Veranstaltung einen Tag vorher abzusagen.