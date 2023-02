Vielen Neussern bekannt Die Musik lässt Hobi alias Horst Bischoff nicht los

„Something old, something new“ heißt das Programm, das er gemeinsam mit Volker Lehnert an der Gitarre am Freitag, 3. März, um 20 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kreuzkirche in Gnadental präsentieren wird. „Volker kann all das auf der Gitarre spielen, was ich nicht kann – da ergänzen wir uns wunderbar“, sagt Bischoff.