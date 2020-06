Fünf Fakten zur Kommunion im Rhein-Kreis : Messen sind nicht öffentlich

(Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Neuss Seit vergangenem Herbst haben sich viele Mädchen und Jungen auf ihre Erstkommunion vorbereitet. Dann kam die Corona-Krise, in der auch die Kirchen zunächst geschlossen wurde. Seit dem 10. Mai finden wieder Gottesdienste statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

1. Erneuerung der Taufe

Der Name „Weißer Sonntag“ leitet sich von den weißen Gewändern ab, die Neugetaufte in der Frühzeit des Christentums trugen. Sie waren Zeichen für die Reinigung durch das Taufwasser und für den in Christus neu geborenen Menschen. Ab dem siebten Jahrhundert trugen erwachsene Täuflinge die weißen Kleider von Ostern bis zum darauffolgenden Sonntag, in der „Weißen Woche“. Im 19. Jahrhundert wurde erstmals an diesem Sonntag Erstkommunion gefeiert.

2. Vorbereitung

Die Vorbereitung auf den Empfang der Erstkommunion geschieht in kleinen Gruppen. Inhaltlich geht es darum, dass die Kinder auf spielerische Art ihren Glauben entdecken können und mit den wichtigsten Inhalten der christlichen Botschaft in Berührung kommen. Zugleich soll ihnen aber auch ein Raum geboten werden, in dem sie ihre eigenen Vorstellungen ansprechen können.

3. Ehrenamt

Geleitet werden die Kommuniongruppen meistens von ehrenamtlichen Kirchenmitgliedern, den sogenannten Katechetinnen.

4. Die sieben Sakramente

Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, Weihe und Ehe sind die sieben Sakramente der katholischen Kirche. Auf dem Konzil von Trient (1545–1563) wurde über die Zahl der Sakramente verhandelt.

5. Die Messen in Neuss-Mitte