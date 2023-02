Kriminalität in Neuss Zahl der Diebstähle ist 2022 gestiegen

Bei der Vorstellung der Zahlen zeigte sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als Leiter der Kreispolizeibehörde dennoch optimistisch: „Mehr als jede zweite Straftat wurde aufgeklärt“, betonte er und nannte eine Straftat in Neuss, die im vergangenen Jahr wohl die größte Aufmerksamkeit bekommen hatte, nämlich der Mord an einem 31 Jahre alten Obdachlosen im April, der erstochen worden war. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 18-Jähriger identifiziert, der in Untersuchungshaft sitzt, ein Gerichtstermin sei, so Petrauschke, noch nicht angesetzt. „Laut Staatsanwaltschaft wird aber in Kürze Anklage erhoben“, teilte er weiter mit.