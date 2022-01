Corona in Neuss : Die meisten Pflegenden sind geimpft

Die Impfquote beim Pflegepersonal ist in den meisten Heimen des Rhein-Kreises recht hoch. Foto: dpa/Tom Weller

Neuss Am 15. März tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Beschäftigte von Kliniken und Pflegeheimen müssen dann einen Impfnachweis vorlegen. Was allerdings mit denen passiert, die bis dahin nicht geimpft sind, ist noch unklar.