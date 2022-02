Tag der Kinderhospizarbeit in Neuss : Die Maus gratuliert der Initiative Schmetterling

Die Initiative Schmetterling feiert ihr 20-jähriges Bestehen und verschenkt aus diesem Anlass insgesamt 20 Themenkisten. Die erste wurde am bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit in der Kita „Kleine Freiheit“ überreicht. Mittendrin: die Maus aus der bekannten Fernsehreihe und Bürgermeister Reiner Breuer. Foto: Michaelis, Judith (jumi)

Nordstadt Am 10. Februar ist der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit. Dieses Datum nahm die Neusser Initiative Schmetterling, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen begeht, zum Anlass, eine erste von 20 Themenkisten an die Kindertagesstätte „Kleine Freiheit“ auf der Furth zu überreichen.

„Zu diesem Tag möchten wir ins Bewusstsein rufen, wie wichtig die Arbeit von Kinderhospizeinrichtungen und ihren speziell geschulten Mitarbeitenden ist,“ erklärt Birgit Ritter, Geschäftsführerin des Vereins. Die wertige weiße Holzkiste mit dem grauen Stern beinhaltet Bücher, Bastelmaterialien, Spielsachen, ein Sorgenfresserchen und tröstliche Symbole. „Das ist eine echte Schatzkiste“, erklärt Birgit Ritter, „die Materialien sollen dabei helfen, die Themen schwere Erkrankung, Sterben und Tod bei Kindern und Erziehern zu adressieren und bei der Erarbeitung unterstützen.“

In die „Kleine Freiheit“, die zu den Lukita-Tageseinrichtungen gehört, gehen zwei Kinder, deren Familien von den Schmetterlingen betreut werden. Zur Feier des Tages hatten die Verantwortlichen einen prominenten Gast eingeladen: Die Maus aus dem WDR-Fernsehen sorgte für besondere Freude bei Kindern und Mitarbeitern der Einrichtung – von atemloser Stille bis zu lauten Jubelrufen war alles dabei. „Wir sind dankbar, dass wir diese wertvolle Kooperation mit den Schmetterlingen haben“, sagt Einrichtungsleiterin Pia Apitzsch, die mit dem Inhalt der Kiste „noch mehr Sicherheit für die Erzieher im Umgang und Aufklärung für die Kinder zu diesen Themen, die bei uns offensiv angesprochen werden,“ erreichen möchte.

Zuvor hatten die Kinder Luftballons in lila, der Farbe des Vereins, und grün, der Farbe des Aktionstags, mit selbstgemalten Karten in den Himmel steigen lassen. Das Startsignal dazu gaben die Maus und Bürgermeister Reiner Breuer. „Gerade die ehrenamtlich tätigen Begleiter des Hospizdienstes leisten eine großartige Arbeit bei der Unterstützung der betroffenen Familien“, sagt er.

Denn öffentliche Anteilnahme und Aufmerksamkeit seien sehr wichtig für Menschen mit einem Kind, das lebensverkürzend erkrankt, schwerbehindert oder verstorben ist und die von dem Neusser Verein begleitet werden, da sie zusätzlich mit sozialer Isolation zu kämpfen haben – und das habe die Pandemie noch verschärft, bestätigt Cordula Baumann, Koordinatorin der Schmetterlinge.

Die Initiative Schmetterling unterstützt derzeit 53 Familien. Als Zeichen der Verbundenheit sind am 10. Februar alle Menschen aufgefordert, ihre Solidarität öffentlich mit einem grünen Band zu zeigen. Der Rhein-Kreis Neuss hat sich an dem Aktionstag beteiligt und am Donnerstag das Ständehaus in Grevenbroich grün beleuchtet. „Wir wollen auf die besondere Situation der betroffenen Familien und die wichtige Arbeit der Kinderhospizeinrichtungen hinweisen“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

Die festliche Übergabe geht zu Ende mit einem Tanz, den vier Mädchen der Kita extra für die Mitarbeiter der Schmetterlinge, die Maus und den Bürgermeister einstudiert haben. Erzieherin Jelena Wiebe sorgt für die musikalische Begleitung auf dem Akkordeon. Die Maus schwingt dazu die Hüften und klimpert zustimmend mit den Augen.