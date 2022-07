Politik in Neuss : Linke kündigt Austausch zum Thema Sperling an

Neuss Der Vorsitzende der Linken-Rasfraktion in Neuss, Roland Sperling, denkt weiterhin nicht daran, sein Mandat niederzulegen. Was Kreis- und Ortsvorstand nun planen.

Weiterhin verhärtete Fronten bei den Linken im Rhein-Kreis Neuss. Nachdem Kreis- und Ortsvorstand der Partei den Vorsitzenden der Linken-Ratsfraktion in Neuss, Roland Sperling, am Freitag dazu aufgerufen hatten, sein Mandat niederzulegen, bekräftigte dieser jetzt auf erneute Nachfrage unserer Redaktion, dies nicht zu tun. Der „Beschluss“ zu dieser deutlichen Aufforderung – dieser Begriff wird in der Pressemitteilung des Parteivorstands verwendet – wurde laut Sperling in einer Art und Weise gefasst „wie er unserer Satzung widerspricht“. Als Beispiel nennt er eine nicht eingehaltene Einladungsfrist zur „Vorstandssitzung“.