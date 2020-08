Ausstellung in Neuss : Die Langen Foundation zeigt Arbeiten von Alicja Kwade

Für den Aufbau einer Außenarbeit von Alicja Kwade wurde auch das Wasser vor der Langen Foundation abgelassen. Foto: Helga Bittner

Hombroich Die Langen Foundation zeigt die im April verschobene Ausstellung „Kausalkonsequenz“ mit Arbeiten von Alicja Kwade. Sie wird am Sonntag eröffnet.

Mit der Ausstellung „Kausalkonsequenz“ zeigt die Langen Foundation eine umfassende Einzelausstellung der Künstlerin Alicja Kwade, die zu den wichtigsten bildenden Künstlerinnen ihrer Generation gehört. Wegen der Corona-Pandemie war die Schau verschoben worden, ursprünglich war sie schon für April geplant.

Dass die Zeit nicht einfach für sie war, hat Kwade in einem Interview mit der Zeit deutlich geäußert. Viel Stress habe diese Zeit für sie bedeutet, gibt sie darin zu: „Ich musste noch nie so sehr Chefin sein. Inklusive psychologischer Einzelbetreuung.“ Mit einer Buchhalterin und einer Assistentin sei sie allein in ihrem Atelier gewesen, sagt sie weiter. Zehn Angestellte habe sie insgesamt, denen sie versucht habe, Arbeit zu vermitteln.

Kwade wurde 1979 in Kattowitz geboren, die deutsche Künstlerin polnischer Herkunft vereint gleich mehrere Sparten: Bildhauerei, Installationen, Video, Licht- und Soundinstallationen. Studiert hat sie an der Universität der Künste Berlin. Zur Eröffnung in der Langen Foundation wird die Künstlerin anreisen.

In intensiver Auseinandersetzung mit der klaren und Kontinuität ausstrahlenden Architektur der Langen Foundation hat die in Berlin lebende Künstlerin für diesen besonderen Ort eine Ausstellung konzipiert, die bis in das weitläufige Gelände hinein wirkt und den Übergang zwischen Innen und Außen betont.

So wird zum ersten Mal wird so die monumentale Treppe in Gänze bespielt und zu einer in beide Richtungen lesbaren Zeitskala. Kwades oftmals raumgreifende Installationen untersuchen unterschiedliche Daseins-Zustände und hinterfragen immer wieder unsere Wahrnehmung von Realität. Der Mensch als Bezugspunkt wird dabei individuell und auch gesellschaftlich als Teil eines Gesamtgefüges betrachtet.

Die Arbeiten Alicja Kwades basieren auf Konzepten von Raum, Zeit, Wissenschaft und Philosophie. Es sind vornehmlich skulpturale Objekte, öffentliche Installationen im Außenraum, aber auch Video- und Fotografiearbeiten.

Eine besondere Bedeutung haben für Kwade pure Materialien wie Gold, Kupfer, Kohle, Stein und Holz, sowie symbolisch aufgeladene Alltagsgegenstände wie Uhren und Lampen als Verweis auf Aspekte von Zeit, Energie und Materie.

Sie kombiniert diese elementaren Materialien und kulturell geprägten objets trouvés in ihren konzeptuell-präzisen und immer auch poetisch-magischen Anordnungen. Es gelingt ihr dabei das scheinbar Offensichtliche als trügerisch vorzuführen und die Wahrnehmung des Betrachters zu irritieren.

Alicja Kwades Werke finden große internationale Beachtung und werden in Einzel- und Gruppenaustellungen weltweit präsentiert.

Info Langen Foundation, Raketenstation, Eröffnung, 6. September, bis Frühjahr 2021

(hbm)