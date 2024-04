Bekannter Ausstellungsort Die Neusser Langen Foundation wird 20 Jahre alt

Die Fertigstellung erlebte Marianne Langen nicht mehr, sie starb im Jahr 2004. „Wir mussten erst einmal lernen, was es bedeutet, so ein Haus zu führen“, sagt Karla Zerressen, die anfangs für die Veranstaltungen vor Ort zuständig war und nun die Gesamtleitung übernommen hat. Doch das Selbstbewusstsein sei gewachsen. Seit der Eröffnung waren viele hochkarätige Ausstellungen zu sehen – die Familie erinnert sich zum Beispiel an die Vernissage von Otto Piene. „Das war wie ein Volksfest.“ Aber auch jungen Künstlern wie Conny Meyer oder Julian Charrière hätten sie eine Bühne geboten. „Das hätte meiner Mutter gefallen“, sagt Sabine Langen-Crasemann. Für sie und ihre zwei Geschwister bedeutete die Sammelleidenschaft ihrer Eltern vor allen Dingen, dass sie völlig ungezwungen und umgeben von Kunst aufwachsen konnten und sich von der Begeisterung anstecken ließen. „Wir haben mit der Kunst gelebt“, sagt Sabine Langen-Crasemann. Regelmäßig seien die Bilder ausgetauscht worden, die Kinder hätten dabei mit entscheiden können, welches Werk an welchem Platz gut zur Geltung kommt. Ein Privileg, das die Familie in der Langen Foundation teilen möchte. Ihre Leidenschaft für Kunst möchten sie dort unmittelbar und ohne Berührungsängste weitergeben. „Es soll menschlich sein, nicht zu weit weg und auch diejenigen ansprechen, die sich bisher noch nicht mit Kunst auseinander gesetzt haben“, erklärt Langen-Crasemann. So ließen sich umgeben von Kunst auch Abende in der Langen Foundation verbringen.