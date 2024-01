Kundgebung am Sonntag – Fotos Neuss steht auf gegen Rechtsextremismus

In Neuss hat ein breites gesellschaftliches Bündnis zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. Am Sonntag, 28. Januar 2024, zeigen mehr als 4000 Teilnehmer auf dem Münsterplatz Flagge. Das sind die Fotos des Tages – die Kundgebung in einer Bilderstrecke XXL.