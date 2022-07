Brauchtum in Neuss : Die Kirmes in Speck/Wehl ist zurück

Speck/Wehl Nach zwei Jahren Pause startet am Samstag um 12 Uhr das Brauchtums-Fest in Speck/Wehl. Vom 30. Juli bis zum 4. August sind mehrere Veranstaltungen geplant. Ein Überblick.

In Speck/Wehl wird nach zwei Jahren Abstinenz wieder Kirmes gefeiert: Vom 30. Juli bis zum 4. August sind mehrere Veranstaltungen rund um das Festzelt Am Driesch geplant. „Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Schatzmeister Axel Klein.

Zur Eröffnung am Samstag um 12 Uhr werden alle Kirmesfreunde zu einem kleinen Umtrunk am Kinderspielplatz in Speck an der Jakob-Weitz-Straße eingeladen. Aufgrund des Ukraine-Krieges wird man jedoch auf die traditionellen Böllerschüsse verzichten. Ab 16 Uhr findet der Umzug des Tambourcorps Speck durch beide Ortschaften statt, anschließend wird ein gemeinsamer Gottesdienst am Kapellchen gefeiert. Die Speck/Wehler Party-Nacht mit „DJ Stiefel“ beginnt am Samstag um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro.