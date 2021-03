Internationale Schule Neuss : ISR wird Träger eines Gymnasiums in Bensheim

Die Liebfrauenschule in Bensheim wird Teil der ISR-Bildungsgruppe. Foto: Liebfrauenschule

Neuss Die International School on the Rhine (ISR) wird zur expandierenden Firma. Nachdem schon im vergangenen August das Franziskus-Gymnasium auf der Rheininsel Nonnenwerth über- und in die ISR-Bildungsgruppe aufgenommen werden konnte, wurde jetzt auch der Einstieg in die Trägerschaft der Liebfrauenschule Bensheim bekannt gegeben.

Von Christoph Kleinau

Das soll ab Mitte 2022 schrittweise geschehen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der ISR und des Bistums Mainz, das bislang Träger des katholischen Mädchengymnasiums (mit Realschulzweig) in Bensheim war und derzeit seinen Bildungssektor neu strukturiert.

Die lange Zeit vom englischen Maria Ward Orden geführte Mädchenschule, vormals höhere Töchterschule, wurde im Jahre 1858 gegründet. Sie ist noch heute dem Ziel verpflichtet, jungen Mädchen eine umfassende und wertorientierte Schulausbildung zu vermitteln. Daran soll sich auch unter dem neuen Träger nichts ändern. Er habe größten Respekt vor dem Bistum Mainz und dem Orden, die das Gymnasium zur Erfolgsgeschichte gemacht hätten, betont Peter Soliman, geschäftsführender Gesellschafter der ISR Neuss/Düsseldorf, die damit inzwischen Träger von drei Schulen und zwei Kindergärten ist. „Künftig will die ISR mithelfen, das einzigartige Angebot zu erhalten und weiter zu verbessern“, ergänzt er bei Unterzeichnung einer Übernahmevereinbarung, mit der die ISR auch Investitionen in Gebäudesanierungen und die digitale Infrastruktur zusagte.