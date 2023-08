Zum Ersten Mal beim Neusser Schützenfest Chaos, Vorfreude und Surreales

Der Zug fährt am Riesenrad der Kirmes vorbei. Auch zwei Haltestellen vor meinem Ausstieg macht sich das Schützenfest bemerkbar. Als ich den Bahnhof um 9:20 Uhr verlasse, sitzen in den Cafés, Restaurants und Kneipen bereits einige Schützen und frühstücken. Neben Rührei, Brötchen und Kaffee, steht ab und zu ein Bier auf dem Tisch. Egal in welche Straße ich gehe, überall sind Schützen oder Musiker in prächtigen Uniformen.