Ausblick auf Fahrgeschäfte und Co. Was die 199. Neusser Kirmes zu bieten hat

Noch bevor „Kirmesarchitekt“ Ralf Weyers einen Einblick in Attraktionen, kulinarische Auswahl und Co. geben konnte, sah er sich gezwungen, mit einem Gerücht aufzuräumen, das offenbar in den sozialen Medien kursiert: „Es müssen keine Geschäfte abbauen, weil nicht ausreichend Strom vorhanden ist“, sagte er mit einem Schmunzeln.